Polícia prende integrante de organização criminosa do RJ no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Norte, deflagrou uma operação policial na madrugada da última sexta-feira (25), em três bairros do município de Linhares, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão. Na ação, foi capturado um homem de 41 anos, procurado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por integrar uma organização criminosa de roubo de cargas. Além dele, outros dois suspeitos, de 21 e 19 anos, foram presos pela prática de homicídio.

Durante a madrugada, as equipes deram início às diligências nos bairros Interlagos, Movelar e Residencial Rio Doce, na cidade de Linhares, para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação contou com o apoio das equipes da Delegacia Regional de Linhares, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Linhares.

No bairro Interlagos, um indivíduo de 41 anos foi preso. Ele é investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por fazer parte de uma organização criminosa especializada em roubo de cargas. O chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, informou que a Polícia Civil carioca entrou em contato com a Superintendência Norte e passou as informações, que auxiliaram na execução da prisão.

Em seguida, as equipes se dirigiram ao bairro Movelar, onde prenderam um suspeito de 21 anos, com mandado em aberto pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 16 de julho, no bairro Planalto, em Linhares, que vitimou Enrick de Jesus Menezes, de 21 anos. Segundo as investigações, a vítima era usuária de drogas e foi morta a pauladas por dívidas de drogas. Outro envolvido no assassinato, de 27 anos, foi preso no dia 20 de agosto e está à disposição da Justiça, no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

Na mesma manhã da última sexta-feira (25), os policiais cercaram um imóvel na localidade de Residencial Rio Doce e prenderam um homem de 19 anos. Em desfavor dele, havia um mandado de prisão por envolvimento no crime que vitimou Mickael Campista dos Santos, de 33 anos, por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu também localidade de Residencial Rio Doce, no dia 19 de dezembro do ano passado.

Os conduzidos foram encaminhados ao Presídio Regional (PRL) de Linhares, onde vão permanecer à disposição da Justiça.