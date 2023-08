Polícia prende suspeito de assassinar o cinegrafista Leonardo Vieira

Na última quarta-feira (16), a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra com apoio da Polícia Federal de Salvador prendeu um homem de 33 anos suspeito de assassinar o cinegrafista Leonardo Vieira, 34 anos.

Na época do crime a Polícia Civil do Espírito Santo relatou que o crime ocorreu no dia 28 de outubro de 2022, dentro de uma distribuidora de bebidas, no bairro Novo Horizonte, na Serra. A motivação do crime ainda continuava sendo um mistério para a polícia.

Crime chocou Novo Horizonte

Na época do crime a Polícia Civil divulgou as imagens do momento do homicídio e foi possível perceber que o suspeito atacou a vítima pelas costas e mesmo com o corpo já ao chão o suspeito continuo atirando na vítima. Em nota, a PC informou que as buscas iriam continuar. Profissionais ligados ao cinegrafista, relatavam que Leonardo tinha um bom convívio e estava sempre de bom humor.

Leonardo Vieira, de 34 anos, foi assassinado a tiros. Ele trabalhava filmando missas em igreja na Praia da Costa e eventos