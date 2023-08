Polícia prende suspeitos que furtavam condomínios de luxo no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), em conjunto com a Deic de São Paulo, prendeu, no último dia 08, uma dupla de suspeitos de um furto majorado, ocorrido no dia 07 de junho, em um Edifício na Praia do Canto, em Vitória. Um prejuízo de R$400 mil.

Um homem de 37 anos e outro, de 22 anos, estão presos preventivamente por furto qualificado e organização criminosa. Acredita-se que eles fazem parte de uma quadrilha que age no país inteiro, entrando em condôminos de luxo e furtando valores. A polícia investiga essa organização desde 2017 e desde então, já foram registrados 10 furtos em apartamentos no Estado. Estima-se que o total de prejuízo gire em torno de R$ 2 milhões.

Um terceiro homem, de 35 anos, está foragido. Todos os três possuem diversas passagens por crimes da mesma espécie. Ainda há um quarto membro, não identificado.

De acordo com a polícia, os membros da organização conseguem dados privilegiados dos alvos em sites que são hospedados no exterior. Estão sempre bem vestidos, falam bem e com isso, conseguem se aproveitar de qualquer falha na segurança, se passando por moradores do condomínio. Do lado de dentro, estudam os apartamentos, os corredores e toda a estrutura e do lugar. Sabendo que não tem ninguém em casa, eles agem. Normalmente, por ser condomínio de luxo, eles filtram mais de um apartamento para não haver erro. O alvo deles é certo, que em geral são estrangeiros devido ao hábito de guardar dinheiro em casa, e por isso, até hoje, não houve uma ação dessa quadrilha que foi frustrada.

A PCES alerta que é muito importante seguir as regras de segurança do condomínio e toda vez que acontecer um furto em residência, não reagir uma vez que eles vão agir com violência e o crime pode passar de furto para roubo e talvez até para latrocínio (roubo seguido de morte).