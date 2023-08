Polícias Civil e Militar prendem suspeito de roubar comércios no ES

Uma ação da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de Colatina, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), conseguiu prender em flagrante delito um homem de 41 anos suspeito de praticar diversos crimes de roubo a estabelecimentos comerciais. A prisão foi realizada na última sexta-feira (11), no Centro da cidade de Colatina.

O homem foi capturado momentos após ter cometido um roubo a uma farmácia de manipulação. O suspeito já havia cometido outros roubos, sempre com a mesma forma de agir, tendo como vítimas funcionários de uma sorveteria, de uma loja de equipamentos eletrônicos, além da farmácia de manipulação. Os crimes foram cometidos nos dias 09, 10 e 11 de agosto.

O titular da Delegacia de Investigações Criminais de Colatina, delegado Dair Oliveira Júnior, contou que o investigado entrava nos estabelecimentos, colocava a mão embaixo da camisa e anunciava o assalto, levando o dinheiro do caixa e aparelhos celulares das vítimas.

“Com efeito, foram instaurados três inquéritos em desfavor do suspeito, com representação pela decretação da prisão preventiva do investigado, todos concluídos no mesmo dia da prisão. A rápida conclusão dos procedimentos investigativos é a estratégia seguida à risca pela Deic de Colatina para fazer frente à prática de crimes patrimoniais”, explicou o delegado Dair Oliveira Júnior.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde vai permanecer à disposição da Justiça.