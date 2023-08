Praça do Aquidaban recebe show de samba na sexta-feira (4)

Na sexta-feira (4), o projeto Sextou na Praça vai encher a praça Elísio Cortes Imperial, no bairro Aquibadan, com muito samba e alegria. A partir das 20h, a população do bairro e do entorno vai poder curtir show gratuito comandado pelo grupo Os Maiorais do Samba.

Serão duas horas com os grandes clássicos do samba e de sucessos de artistas consagrados do pagode, como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Mumuzinho, Tiaguinho e grupo Revelação.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o Sextou na Praça objetiva facilitar o acesso à cultura e oferecer aos artistas do município maior visibilidade e oportunidade de trabalho. As apresentações são realizadas quinzenalmente, em praças de bairros e distritos.