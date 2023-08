Prefeito de Alegre destaca sucesso e benefícios da Expoagro

O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, avaliou a 47ª Expoagro de Alegre como um grande sucesso que trouxe muitos benefícios que contribuem para a economia do município. Ele destaca as diversas atrações da programação, principalmente, o concurso leiteiro, a Feira de Empreendedores e Agricultores Familiares, o desfile cívico-escolar e shows. Além da presença do público com, aproximadamente, 35 mil pessoas que passaram pelo Parque de Exposições nos quatro dias de festa.

Os shows também foram um dos destaques da Expoagro, com apresentações de artistas, como Lucas Lucco, Alemão do Forró e a banda Comichão. E o rodeio com a TR Produções também agradou ao público, com provas emocionantes. Enquanto a Feira de Empreendedores e Agricultores Familiares atraiu público de todo o Espírito Santo. “A 47ª Expoagro de Alegre foi um evento de muito sucesso que trouxe muitos benefícios para o município, pois contribuiu para o fomento da economia local, além de ser uma oportunidade para as pessoas se divertirem”, afirma o prefeito.

Nirrô Emerick ressalta que o concurso leiteiro contou com 29 competidores, com uma premiação total “de incríveis 40 mil reais”, o que foi motivação a mais para os participantes. Também houve a distribuição de mais de R$ 30 mil em brindes para os competidores e visitantes. “O evento foi marcado pelo alto nível dos competidores e pela demonstração da qualidade e técnica, na produção de leite, onde os participantes mostraram todo seu conhecimento e empenho em busca do título de melhor leiteiro da festa”, enfatiza.

Sucesso e benefícios também para pecuária

O prefeito afirma que o concurso leiteiro da Expoagro de Alegre conquistou posição de destaque entre outros eventos do mesmo gênero. “Esperamos que próximas edições da feira continuem a incentivar e valorizar a produção leiteira, contribuindo para o desenvolvimento da região e para a promoção da qualidade e excelência na produção de leite”, acrescenta.

Além do concurso leiteiro, a 47ª Expoagro de Alegre também teve a exposição de 30 bois de argolas. Nirrô Emerick destacou que foram mostrados os melhores exemplares, demonstrando o cuidado e o empenho dedicado à criação desses animais. “A exposição de boi de argolas trouxe animais de alta qualidade, preparados e treinados para participar das competições”, pontua o prefeito.

A exposição de raças diferentes, além de ser uma atração a mais, proporcionou aos criadores a oportunidade de fazer contatos e trocar experiências, para o desenvolvimento da pecuária local. “Uma oportunidade como essa agrega valor para os participantes e para o público em geral”, afirma Nirrô Emerick. “Esperamos que iniciativas como essa continuem a ser valorizadas e incentivadas, porque trazem mais sucesso e prestígio para a Expoagro de Alegre”, completa.

Feira para apoiar desenvolvimento local

E sobre a Feira dos Agricultores e Empreendedores, que contou com 22 estandes e a participação de 42 emprendedores, o prefeito de Alegre ressaltou a importância da participação de agricultores, empreendedores individuais e associações. “A Feira teve como intuito, justamente, apoiar e fomentar o desenvolvimento econômico local, com divulgação dos produtos e a realização de parcerias”, conclui Nirrô Emerick.

A 47ª Expoagro 2023 foi realizada pela Prefeitura de Alegre, por meio das Secretarias Executivas de Desenvolvimento Rural (Seder) e de Cultura, Turismo e Esportes (Secute).