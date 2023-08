Prefeito e organizadores avaliam estrutura da Cachoeiro Stone Fair 2023

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), e os representantes da empresa organizadora da Cachoeiro Stone Fair estiveram, nesta terça-feira (8), no Parque de Exposições para uma visita técnica ao espaço onde será realizada a edição 2023 de uma das maiores feiras de rochas ornamentais da América Latina.

Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa realizadora da feira, conferiu a estrutura e também visualizando a disposição das áreas da feira neste ano.

A Stone Fair acontece de 22 a 25 de agosto. Além de ser considerada patrimônio de Cachoeiro, a feira também projeta o município internacionalmente, movimentando o turismo de negócios e aquecendo um dos segmentos econômicos mais importantes da região Sul do Espírito Santo.

