Prefeitura de Cachoeiro anuncia pagamento do piso nacional da enfermagem

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, anunciou, nesta quarta-feira (30), que os profissionais da enfermagem que desempenham suas funções na rede de saúde municipal receberão, em 2023, a remuneração com base no piso nacional estabelecido para a classe.

Os recursos, no montante de R$ 1 milhão, já foram assegurados junto ao Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde. Agora, a administração municipal encaminhará ao Poder Legislativo o projeto de lei destinado a formalizar o repasse aos trabalhadores.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) enfatiza que os valores são individualizados, ou seja, atribuídos de forma específica, de acordo com o CPF de cada servidor que está apto a receber o pagamento, sendo atribuído, ao município, apenas a realização do repasse.

Aqueles que porventura possuam pendências com o Governo Federal que impeçam o recebimento do valor precisam regularizar sua situação até o dia 1º de setembro, mediante à Semus. Para facilitar esse processo, equipes da pasta estão conduzindo uma ação direcionada aos profissionais, entrando em contato com cada um para fornecer os esclarecimentos necessários a respeito do pagamento correspondente ao piso nacional da enfermagem.

Atualmente, o município de Cachoeiro de Itapemirim conta com 117 enfermeiros, 143 técnicos de enfermagem e 16 auxiliares de enfermagem.

“Esta é uma conquista notável para nossos profissionais da enfermagem, que demonstraram ser verdadeiros heróis durante os desafiantes momentos da pandemia da Covid-19. É uma forma de valorizar aqueles que exercem essa função vital, a qual não apenas preserva vidas, mas também cuida do próximo e promova a saúde e o bem-estar de toda a comunidade. Lembramos que o recurso garantido é suficiente para o pagamento do complemento no ano de 2023, mas contamos que, para 2024, o Governo Federal continuará cumprindo esse importante compromisso com os profissionais da enfermagem”, enfatiza o prefeito Victor Coelho.