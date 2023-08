Prefeitura de Vitória divulga processo seletivo para Residência Médica

Uma nova turma do Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade será iniciada em Vitória, por isso a PMV, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), abrirá inscrições para um processo seletivo que prevê cinco vagas para a Residência, com duração de dois anos.

Para se inscrever, o candidato deve enviar o Formulário de Inscrição preenchido e digitalizado para o email [email protected] entre os dias 30 de outubro a 24 de novembro deste ano. A inscrição é gratuita e diversas informações sobre o processo seletivo como cronograma, exigências e modelos de formulário e currículo estão nas páginas 5 a 10 do Diário Oficial do dia 31 de julho.

A aplicação da prova objetiva está prevista o dia 30 de novembro deste ano, das 9 às 13 horas, na Escola Técnica e Formação Profissional de Saúde de Vitória “Professora Ângela Maria Campos da Silva” (ETSUS).

Curso

Durante o curso de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade, as atividades ocorrerão nos territórios da Estratégia de Saúde da Família (ESF), áreas de gestão, ambulatórios de especialidades, Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Pronto Atendimento adulto e infantil e em outros serviços da rede municipal de saúde.

O município possui uma rede de saúde com serviços bem estruturados e rede informatizada com prontuário eletrônico. No Estado, poucos municípios trabalham com essa proposta, sendo uma tendência importante para o tripé “ensino, gestão e atenção no SUS”.

Esse tipo de Residência fornece aos residentes uma formação qualificada com capacidade de abordar as condições de saúde mais prevalentes na população em todos os ciclos de vida, de forma resolutiva.