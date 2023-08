Prefeitura inaugura quadra esportiva no distrito de Soturno

A Prefeitura de Cachoeiro fez a entrega oficial da nova quadra poliesportiva na noite da última sexta-feira (11), da comunidade de Salgadinho, distrito de Vargem Grande de Soturno.

Fruto de investimento de mais de R$ 350 mil, o novo equipamento público de esporte e lazer “Manoel Cardozo”, nome que homenageia seu Nézio, morador da região, fica às margens da Rodovia ES 486.

Construído desde a fundação, no local foram feitos trabalhos de execução de fundações e alvenarias; instalações elétricas (iluminação com refletores, pontos de tomada); pinturas e execução do chapisco e reboco nos pilaretes; instalação de piso, com pintura demarcando esportes, por cor, e de alambrado no entorno.

Presente na cerimônia, o prefeito de Cachoeiro Victor Coelho celebra os investimentos da gestão na área do esporte e lazer no município.

“É mais do que comprovada a importância dos esportes para a melhoria da qualidade de vida. Em Cachoeiro, temos investido muito nessa área e temos acompanhado o crescimento das práticas esportivas. Entregar mais um espaço como esse, construído do zero, é uma conquista muito grande, não apenas para os moradores de Salgadinho e região, mas para o município”, expressa