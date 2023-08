Prefeitura repassa recursos para projetos de turismo rural e agricultura familiar

Na última sexta-feira (28), a localidade de Jacu, no distrito de Burarama, recebeu a primeira edição da Festa do Agricultor, uma iniciativa da Prefeitura de Cachoeiro para comemorar o Dia do Agricultor. Um dos pontos altos do evento foi a assinatura de acordo de cooperação e termos de colaboração com organizações selecionadas em três editais de apoio à agricultura familiar.

Contemplada no edital dedicado à implantação de estrutura voltada para o turismo rural, a associação de moradores de Boa Vista, em São Vicente, receberá repasse de R$ 70 mil, que será usado para finalizar a construção da sua nova sede no distrito, uma das regiões com maior potencial turístico do município.

A Cooperativa da Agricultura Familiar de Cachoeiro (CAF) é a beneficiária dos outros dois editais de apoio. Além de garantir R$ 70 mil para a construção da sua sede no bairro Marbrasa, a entidade poderá utilizar um caminhão-baú, cedido pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), para transporte e distribuição de mercadorias e insumos dos cooperados.

“Com a nova sede, teremos um espaço mais amplo e confortável para receber nossos cooperados, e com o caminhão, vamos dinamizar o escoamento da produção”, expressa Eliezer da Silva, presidente da CAF.

Os recursos que serão repassados às organizações são do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Os projetos foram aprovados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Programação da festa

A programação da Festa do Agricultor também contou com a 1ª Mostra de Café, com participação de 20 cafeicultores, palestra sobre “Planejamento e Gestão Rural”, presença de agroindústrias do município e apresentações culturais.

“É sempre importante celebrarmos os nossos agricultores, que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso município. Aproveitamos a data para, com medidas práticas e efetivas, reafirmarmos nosso compromisso de fomentar a geração de trabalho, renda e novas oportunidades no meio rural”, disse o prefeito Victor Coelho.