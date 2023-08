Prefeitura vai levar dois mutirões de serviços ao bairro Gilson Carone

No dia 26 de agosto, o bairro Gilson Carone vai receber duas ações da Prefeitura de Cachoeiro que facilitam o acesso da população a serviços públicos: o Dia D do projeto “Tamo Chegando” e o “Saúde mais perto de você”.

Os dois mutirões serão realizados, das 8h às 12h, em área próxima à escola municipal Padre Gino Zatelli, localizada na rua Geraldo Ambrósio, nº 138.

Com foco na promoção da cidadania, o Dia D do Tamo Chegando vai oferecer atendimentos para emissão da carteira de identidade (RG), abertura de processo para regularização fundiária (escritura pública de imóveis), inscrição no Cadastro Único de programas sociais, cadastro no Balcão de Empregos e registros de reclamações no Procon.

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa) estará presente com serviços relativos aos tributos municipais, bem como a Ouvidoria Geral do Município, acolhendo pedidos e manifestações direcionados às secretarias municipais.

Para apoio aos empreendedores da região, estarão disponíveis atendimentos para formalização de microempreendedores individuais e acesso a microcrédito (Nossocrédito).

As crianças terão uma manhã de diversão com atividades como contação de histórias, brinquedos e distribuição de picolés. Para recreação dos adultos, haverá aula de dança mix.

A programação também conta com ações de educação ambiental, como coleta de materiais recicláveis, distribuição de mudas e o jogo Tabuleiro Ecológico.

Saúde

Já o “Saúde mais perto de você” vai levar ao Gilson Carone: consultas com médicos e outros profissionais de saúde; aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; vacinação antirrábica; exame preventivo do colo do útero; confecção do cartão do SUS; dentre outros serviços.

“Será um dia duplamente especial, com mutirões de serviços que aproximam a Prefeitura de Cachoeiro da população. Essas iniciativas reforçam nosso compromisso de ouvir e atender às necessidades das comunidades, para melhorar a qualidade de vida de todos”, frisa o prefeito Victor Coelho.