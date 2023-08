Preso segundo suspeito de matar idoso em carroça no interior de Guaçuí

Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira (2) o segundo suspeito do assassinado de um idoso, morto com um tiro na cabeça dentro de uma carroça, em São Pedro de Rates, interior de Guaçuí. O crime ocorreu no dia 31 de maio deste ano.

A vítima foi identificada como Eli Marques de Oliveira. O suspeito preso nesta quarta-feira, de 19 anos, foi detido por meio de mandado de prisão em Ilha dos Bentos, em Vila Velha. A motivação ainda é investigada pela polícia.

No dia 21 de junho a Polícia Civil prendeu outro envolvido no crime, de 33 anos. Ele foi encontrado em Córrego da Anta, no interior de Ibitirama. Um terceiro suspeito está foragido.

O crime

Na manhã do dia 31 maio, Eli trafegava em uma carroça pela localidade quando um dos suspeitos atirou duas vezes contra o idoso, que foi atingido por um tiro na cabeça e teve morte instantânea. Os criminosos estavam de moto e fugiram em direção à BR 482 após o crime, que chocou a comunidade.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.