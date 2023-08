Procon de Cachoeiro está com vagas para estagiários de graduação e pós-graduação

A Coordenadoria de Defesa do Consumidor (Procon) do Município de Cachoeiro de Itapemirim continua selecionando estudantes de graduação e pós-graduação para estágio remunerado.

Para preencher as inscrições, é preferível que os candidatos sejam estudantes de direitos ou áreas correlacionadas. Podem se cadastrar alunos que tenham interesse em atuar no órgão em áreas diversas, como setores jurídicos e administrativos.

O critério de inscrição para os alunos de graduação é estarem cursando a partir do 3º período, em uma instituição de ensino que tenha convênio com a Prefeitura de Cachoeiro.

O valor da bolsa de estágio é de R$ 620 para graduandos e R$ 1 mil para pós-graduandos, com R$ 156 de auxílio-transporte para os dois casos.

Os interessados devem enviar seus currículos para [email protected] ou entregar, pessoalmente, na sede do órgão, localizada na rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Maria Ortiz. Para mais informações e esclarecimentos: (28) 3155-5262.

