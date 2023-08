Procon de Cachoeiro realiza a 10ª edição do Mutirão de Negociação de Dívidas

O Procon de Cachoeiro realiza o 10º Mutirão de Negociação de Dívidas entre os dias 27 e 29 de setembro, no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, durante a Feira de Negócios e Agroturismo. O evento é em parceria com a Associação Comercial e Industrial (Acisci) do município

De acordo com o coordenador do órgão, Luís Guimarães, a expectativa é atender consumidores dispostos a negociar seus débitos, aproveitando as condições facilitadas oferecidas. “O Mutirão de Negociação sempre foi de enorme sucesso e credibilidade junto aos consumidores da região e contribui para a recuperação do crédito e reabilitação dos consumidores para novos negócios, resgatando a sua dignidade”, disse.

Serão 12 empresas participantes nesta edição: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Banestes, Bradesco, Claro, Vivo, BRK, EDP, Dacasa, Crefisa e Oi. Haverá ainda consulta de situação do CPF junto a ASCICI e CDL. Ao todo, serão distribuídas 500 senhas de atendimento em cada dia de ação (15% reservadas ao atendimento preferencial), divididas entre todas as empresas participantes. Será atendido apenas o consumidor titular da dívida, que precisará apresentar documentação de identificação (RG e CPF). “O mutirão é também uma forma de inserir mais recursos no comércio e prestação de serviços local”, observa o coordenador.

Ele ressalta, também, que o órgão municipal de defesa do consumidor realiza, durante todo o ano, o trabalho de orientação sobre o consumo consciente com os cidadãos, uma vez que não basta apenas saldar as dívidas. “É preciso preservar o crédito e utilizá-lo com consciência. E através do nosso Núcleo de Combate ao Superendividamento realizamos trabalhos diferenciados de negociação e acompanhamento”, explica.

A edição de 2022 do Mutirão teve quase R$1,2 milhão em dívidas negociadas, 276 contratos negociados, que possibilitaram a redução de R$ 633.442,47 do valor total dos débitos. O desconto nas dívidas chegou, em alguns casos, a 98% da quantia inicial. Dois consumidores conseguiram obter o perdão total de suas dívidas.