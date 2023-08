Produtos preferidos dos pais chegam a ter 68% de seu valor só de impostos

Pesquisa realizada pelo Google apontou que a maioria dos pais (52%) quer receber de presente itens como celular, TV, notebook e caixa de som no Dia dos Pais. Porém, a escolha de filhos e esposas será por roupas (43%), sendo que apenas 22% vão comprar produtos eletrônicos. De acordo com o advogado tributarista Samir Nemer, que fez um levantamento com os produtos mais procurados para o Dia dos Pais, a escolha por peças de roupas se deve ao valor mais acessível, com impostos menores.

“Itens eletrônicos, principalmente aqueles que chegam do exterior, têm um valor e tributos mais elevados. Um smartphone importado, por exemplo, chega a ter 68,76% de seu preço final só destinado a tributos. Já quando analisamos as roupas, esse percentual cai para 34,67%, reduzindo o valor investido no presente”, frisou Nemer, que é sócio do escritório FurtadoNemer Advogados.

Nemer explicou que produtos eletrônicos, por serem considerados bens supérfluos, têm uma carga tributária maior. “Vale lembrar ainda que, nos itens importados, além da tributação normal (IPI, ICMS, PIS/Cofins), é acrescentado o imposto de importação. Além disso, o dólar tem pressionado o preço desses itens”.

Segundo levantamento do advogado, outro presente eletrônico tem mais da metade de seu preço só de impostos: o iPad, com 59,73% de tributos. “Nesse grupo de produtos, há ainda a caixa de som, com o percentual que chega a 45,81%, além da TV (44,94%) e do computador (33,62%)”.

Além dos eletrônicos, a lista de desejos dos pais, segundo a pesquisa do Google, é completada por itens de moda (22%), eletrodomésticos ou eletroportáteis (17%), bebidas, cestas ou experiências (14%), itens para casa (14%) e produtos de beleza e perfumaria (13%).

Nemer explicou que roupas e sapatos têm mais de 30% do preço final comprometidos com tributos. As maiores cargas são do tênis importado (58,59%) e do tênis nacional (44%). Itens de vestuário, como pijama, jaqueta, casaco, camisa, blazer, bermuda e calça têm taxas menores, de 34,67%. Já os sapatos, 36,17%.

“Mas há ainda os extremos. Dos presentes mais vendidos para o Dia dos Pais, o perfume importado é o campeão de tributos: 78,99% de seu valor total vai para os cofres públicos”, afirmou o advogado.

Reforma tributária

O texto da reforma tributária vai começar a ser analisado pelo Senado. Da forma como está, a preocupação de especialistas é aumentar a carga de tributos para a população. Um dos principais setores afetados é o de serviços, o que pesaria também no bolso do consumidor.

“O setor é o que mais emprega no país e tem uma carga tributária atual que varia de 8,5% a 10%. Se nada mudar, o segmento vai ser tributado em 25%, que seria a alíquota cheia estimada. Isso significa um aumento de quase 200% de tributos e, para quem presta serviços, o valor é inviável. O profissional não tem condição de absorver todo esse aumento ou passá-lo para o cliente. O valor de produtos no comércio, por exemplo, e o de serviços prestados por profissionais liberais vai aumentar e pode comprometer a renda do brasileiro. Se nada for feito em prol do setor de serviços, podem haver sérias consequências como o desemprego, devido ao tributo elevado”, declarou Nemer.

Carga tributária

Veja a carga tributária dos itens mais procurados no Dia dos Pais:

1- Perfume importado – 78,99%

2- Perfume nacional – 69,13%

3- Smartphone importado – 68,76%

4- Uísque e vodca – 67,03%

5- Vinho importado – 59,73%

6- Tênis importado – 58,59%

7- Ipad importado – 59,32%

8- Relógio – 56,14%

9- Barbeador elétrico – 48,11%

10- Óculos – 45,31%

11- Caixa de som – 45,81%

12- Vinho nacional – 44,73%

13- TV – 44,94%

14- Tênis nacional – 44%

15- Cerveja – 42,69%

16- Calça jeans – 38,53%

17- Sapatos – 36,17%

18- Boné – 35,06%

19- Gravata – 35,48%

20- Roupas – 34,67%

Fonte: Levantamento do advogado tributarista Samir Nemer, com dados do site Impostômetro.