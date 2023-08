Programação em Cachoeiro reforça combate à violência contra a mulher

Cachoeiro de Itapemirim está engajado no Agosto Lilás, uma campanha nacional que marca a luta pelo fim da violência doméstica contra a mulher em todo o país. Com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema, a Prefeitura elaborou uma programação especial.

A primeira atividade acontece na próxima segunda-feira (7), às 9h, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), localizado na rua 25 de Março. Trata-se de uma peça teatral temática sobre os direitos da mulher, visando sensibilizar o público para a importância do combate à violência doméstica.

Em seguida, no mesmo local, ocorrerá a Roda de Partilha, aberta tanto ao público já atendido pelo centro quanto à comunidade interessada em discutir o tema. A entrada é gratuita, proporcionando um espaço de diálogo e reflexão sobre a questão.

No domingo (19), está programada a Marcha das Margaridas, com concentração na praça Jerônimo Monteiro a partir das 7h, seguida pela partida em direção à Praça de Fátima às 9h. A programação do evento inclui atrações artísticas, palestras e participação da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), que oferecerá atividades físicas para animar o público presente.

Diversos movimentos sociais engajados na proteção dos direitos da mulher já confirmaram presença, como o Coletivo Juventude de Axé, Núcleo Pedra, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Núcleo Margaridas, Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Reis, Coletivo Vozes Feministas e o Projeto Ellas.

Atendimento jurídico e novos programas

No dia 28 de agosto, o município receberá o Ônibus Verde, na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 14h. Trata-se de um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, que atua como uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, possibilitando o registro de boletins de ocorrência contra agressões, informações sobre a Lei Maria da Penha, formalização de denúncias e esclarecimento de dúvidas.

Na quinta-feira (31), encerrando a programação, serão lançados dois programas sociais no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a partir das 19h. O primeiro é o “Novo Ciclo”, que distribuirá absorventes para adolescentes inscritas no CadÚnico e em situação de vulnerabilidade social, visando combater a Pobreza Menstrual.

O segundo programa, chamado de “Rosa dos Ventos”, oferecerá aluguel por determinado período de tempo e capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica.

A secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos de Cachoeiro de Itapemirim, Luana Fonseca, ressalta que o Agosto Lilás é uma oportunidade de reforçar as políticas públicas implementadas pelo município na área.

“Este é o mês em que o país comemora a implementação da Lei Maria da Penha, que foi um grande marco para as mulheres brasileiras. Aproveitamos a data para lembrar que é preciso continuar apostando em ações que garantam melhoria da qualidade de vida delas”, afirma.

Confira a programação

7 de agosto – Intervenção cultural com Amanda Malta e Roda de Partilha Interativa. Local: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), das 9h às 12h.

19 de agosto – Marcha das Margaridas, com concentração a partir das 7h, na Praça Jerônimo Monteiro (Centro) e saída às 9h, em direção à Praça de Fátima (Guandu).

28 de agosto – Atendimento com a Equipe do Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM) da Defensoria Pública Estadual do Espírito Santo, do Ônibus Verde, que ficará estacionado na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 14h.

31 de agosto – Lançamento dos Programas Novo Ciclo e Rosa dos Ventos, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil ´(OAB) de Cachoeiro de Itapemirim, a partir das 19h.

Presenciou ou foi vítima de uma agressão? Denuncie!

É possível realizar denúncias de casos de agressão à mulher por telefone, ou, presencialmente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro, localizada na rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

197 – Polícia Civil;

190 – Polícia Militar;

(28) 3155-5084 – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro.