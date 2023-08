Projeto Amor em Ação traz ações solidárias à população

No próximo dia 27, a Igreja Missão Batista Nacional, de Rio Novo do Sul, promove o projeto Amor em Ação, que entra em sua 4ª edição em 2023. Trata-se de um projeto social solidário cujo objetivo é transformar o amor em atitude.

Durante todo o dia, haverá ações de diversos profissionais voluntários, das mais diferentes áreas oferecendo seus serviços, de forma gratuita para a população. Os atendimentos acontecem de 12h às 18h.

Serão corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelha, manicure, massagem relaxante, teste rápido de saúde e maquiagem. O evento contará ainda com um espaço especial voltado para as crianças com brinquedos, algodão-doce, pipoca, pintura facial, contacão de história, palestra de saúde bucal e muito mais. Além disso, o Bazar Solidário também estará funcionando.

A programação conta também com a tenda da oração e o momento de celebração da palavra evangelismo e agradecimento a Deus pelo projeto, promovido pelos pastores Pr. Patrick e Pra. Virgínia.

No último ano foram realizados cerca de 700 atendimentos.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação