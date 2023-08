Projeto de revitalização do Parque de Exposição é apresentado na Cachoeiro Stone Fair

A Cachoeiro Stone Fair, o maior evento de rochas ornamentais realizado na América Latina, teve início na última terça-feira (2), no Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, bairro Aeroporto.

Até sexta-feira (25), estarão reunidos representantes de empresas de diversas partes do Brasil e do mundo. China, Itália, Turquia e Espanha estão entre os países participantes, em um intercâmbio de inovação, conhecimento e oportunidades de negócios para o setor, que no último ano movimentou cerca de R$ 11,6 bilhões em exportações no estado do Espírito Santo.

Neste ano, a Cachoeiro Stone Fair conta com um novo espaço para sua realização, ampliando de forma significativa a capacidade de receber expositores e visitantes. Trata-se do novo Centro de Eventos do município, pavilhão que oferece uma melhor estrutura para eventos de grande porte.

A cerimônia de abertura da feira foi realizada em uma arena montada no local, e contou com as presenças de diversas autoridades políticas, entre elas o prefeito Victor Coelho e o governador Renato Casagrande, além de representantes de empresas ligadas ao setor de rochas ornamentais.

“A Cachoeiro Stone Fair é muito mais do que uma feira comercial. Ela é o ponto focal para a indústria de rochas ornamentais do estado. A edição de 2023 é a maior da história, o que reforça a importância do setor para a nossa região”, destacou o prefeito.

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, com promoção do Sindirochas e Cetemag e apoio da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Mais informações sobre o evento: www.cachoeirostonefair.com.br.

Prefeitura está presente no evento

A Prefeitura de Cachoeiro está presente na feira com um estande para divulgar, junto aos empreendedores, as ações do município de incentivo aos setores econômicos, com o objetivo de atrair mais investimentos para a região.

Renovação do Parque de Exposição

Durante a solenidade de abertura da Cachoeiro Stone Fair, o prefeito Victor Coelho apresentou o projeto de revitalização do Parque de Exposição “Carlos Caiado Barbosa”, que ampliará a capacidade do município de receber eventos de grande porte e servirá, também, como espaço de lazer para o município.

O projeto contempla uma reforma completa no local, que contará com um auditório, novas estruturas administrativas, paisagismo e amplo espaço para atividades físicas e recreativas.

Atualmente, a gestão municipal atua na captação de recursos para iniciar a execução da obra.

Confira o vídeo da apresentação do projeto: