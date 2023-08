Projeto discute gravidez na adolescência em escola do ES

A 7ª edição do Projeto Jayme Itinerante, em 2023, aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Naly da Encarnação Miranda, localizada em Feu Rosa, na Serra, e discutiu o tema da gravidez na adolescência. A temática foi proposta pela equipe do Serviço Social do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, uma vez que os casos de gravidez na adolescência representam cerca de 30% do número de mulheres grávidas na maternidade da instituição.

“Nós que trabalhamos no hospital percebemos o grande número de adolescentes grávidas, o que corresponde a cerca de 30% do número de mulheres atendidas na nossa maternidade. Foi justamente pensando nesse público que decidimos que, em mais uma edição do projeto, o tema gravidez na adolescência seria discutido”, destacou a gerente do setor de Atendimento ao Cliente, Fabiana Colares.

A discussão foi, na verdade, um bate-papo entre os alunos e a equipe da unidade Materno Infantil do Hospital Dr. Jayme. A enfermeira da unidade, Taiana Rosa Furtado, abordou variados assuntos, como os principais dilemas dos adolescentes quando descobrem a gravidez, o que fazer nesse momento, o passo a passo do pré-natal, além de métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis.

“É importante levantar questionamentos e ensinar. A gente percebe que a máxima ‘não vai acontecer comigo’ ainda é muito comum. Por isso, é preciso mostrar a realidade e informar esses adolescentes”, explicou Taiana Rosa Furtado.

O Projeto Jayme Itinerante contou com a participação de duas enfermeiras e uma técnica de enfermagem, além de uma assistente social. As profissionais apresentaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, esclareceram os riscos e tiraram as principais dúvidas sobre direitos e deveres dos adolescentes.

Projeto Jayme Itinerante

O Projeto Jayme Itinerante foi idealizado pelo setor de Projetos Sociais da Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. A iniciativa tem como objetivo zelar pela comunidade do entorno e praticar cidadania.

Idealizado para promover educação e promoção à saúde de forma preventiva, o Projeto Jayme Itinerante nasceu em junho de 2014, explorando diversos temas, como a luta contra queimaduras, gravidez na adolescência, drogas, bullying, doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, entre outros. A didática é levar o conhecimento, por meio de profissionais da instituição, para fora dos muros do hospital.

Serviço:

O Projeto Jayme Itinerante ocorre todo mês. Para que sua escola ou organização seja contemplada, basta solicitar a visita por meio do telefone (27) 3331-7713 ou envie e-mail para fabiana.colares@hejsn.aebes.org.br.