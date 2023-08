Projeto “Saúde mais perto de você” estreou com 2 mil atendimentos

Na sexta-feira (4) e no sábado (5), a Prefeitura de Cachoeiro realizou a primeira ação do projeto “Saúde mais perto de você”, com a oferta de diversos serviços no bairro Village da Luz.

Ao todo, foram realizadas mais de 300 consultas médicas em diversas especialidades, além de exames, testes rápidos, orientações em saúde, dentre outros, totalizando mais de 2 mil atendimentos nos dois dias da ação.

Para receber a população da região, a gestão municipal preparou uma estrutura ao lado da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, onde foram ofertados, também, atendimentos em assistência social e encaminhamentos para oportunidades de trabalho com o Balcão de Empregos.

Além disso, o público pôde aproveitar aulas de dança mix e atividades recreativas para as crianças.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro, o próximo bairro a receber uma ação do projeto “Saúde mais perto de você” será o Gilson Carone, ainda neste mês.

“Sabemos que a saúde é um direito fundamental de todos os cidadãos, e é nossa responsabilidade garantir que esse ele seja efetivamente alcançado. Com esse novo projeto, estamos reforçando o compromisso de cuidar e promover o bem-estar dos cachoeirenses”, destaca o prefeito Victor Coelho.