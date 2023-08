Projetos da agricultura familiar poderão ser contemplados com equipamentos

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, publicou o Edital de Chamamento Público nº 001/2023 com objetivo de selecionar projetos técnicos para celebrar acordo de cooperação com organizações da sociedade civil. Os selecionados poderão ter cessão de uso, de forma gratuita, de veículos (conforme descrição abaixo).

Os equipamentos serão destinados, exclusivamente, para serviços e ações voltados às atividades de podução, comercialização e logística, qualificação e formação profissional, como fomento às famílias de agricultores familiares de Anchieta e/ou suas organizações.

Os interessados devem coferir o edital e seguir as orientações. As dúvidas referentes ao edital poderão ser sanadas junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semaa), por meio dos telefones (28) 3536 2378, (28) 99253 7141 ou endereço eletrônico: [email protected].

Relação dos equipamentos:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.