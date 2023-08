Proposta cria “Rota da Igrejinha de São Paulo” em Cachoeiro

A comunidade de Vargem Grande do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, pode ganhar uma nova rota turística. De autoria do deputado Wellington Callegari (PL), o Projeto de Lei (PL) 494/2023 cria, na região, a “Rota da Igrejinha de São Paulo”, declarando-a como de relevante interesse turístico e cultural.

O destino é conhecido por suas belezas naturais e por trilhas que passam pela antiga estrada de ferro da região e pelo Pontilhão de Soturno, além do percurso que leva à Igrejinha de São Paulo, no topo de uma montanha.

Para Callegari, a região é rica em belezas naturais, além de possuir grande valor turístico para a comunidade ali presente. A localidade tem potencial, ainda, para a realização de esportes radicais, como escaladas com a ajuda de equipamentos e rapel.

Em sua justificativa, o parlamentar afirma que a matéria visa consagrar o potencial da rota para o ecoturismo. Além, busca “(…) Dar visibilidade à região; O fortalecimento, ampliação e desenvolvimento da produção local nas áreas turísticas, cultural e gastronômica; Implementação de mecanismo de educação ambiental e incentivo aos empreendimentos turísticos; O incentivo à organização produtiva das comunidades locais relacionadas ao turismo, artesanato e a geração de novas fontes de emprego e renda”, afirma Callegari.

Tramitação

A matéria foi encaminhada para análise e parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Turismo e Desporto e de Finanças.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.