Publicado edital para construção de centro comunitário no Zumbi

Bairro mais populoso de Cachoeiro, o Zumbi vai ganhar um novo centro comunitário. A Prefeitura de Cachoeiro publicou o edital de licitação da obra nesta semana e a sessão pública do certame está programada para o dia 29 deste mês.

O espaço de convivência, que será erguido em terreno na rua Adriano Pereira, é uma demanda dos moradores da região, que poderão usá-lo para atividades de capacitação profissional, recreação, lazer, velórios e outras finalidades que atendam as necessidades da comunidade.

O investimento na construção está estimado em R$ 393 mil e a empresa que vencer a licitação terá prazo de 240 dias para execução, a contar da data de autorização para início dos serviços. O edital de licitação da obra pode ser conferido, na íntegra, no site www.cachoeiro.es.gov.br/licitacao.

