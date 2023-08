Quadra do bairro Santa Cecília será entregue aos moradores nesta sexta (25)

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) fará a entrega da revitalização da quadra poliesportiva “Patrícia Pires Machado”, localizada no bairro Santa Cecília, na sexta (25), a partir das 7h15.

O espaço esportivo, situado na rua José Pinto, recebeu serviços de pintura geral, melhorias na parte elétrica e conserto dos alambrados. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat).

Além disso, também haverá a entrega de novos uniformes para os participantes do núcleo de qualidade de vida que funciona no local, que serão os primeiros a usufruir da quadra totalmente revitalizada.

De acordo com a Semesp, serão distribuídas cerca de 60 blusas para os usuários que participam de aulas de ginástica funcional realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h.

