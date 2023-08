Quase 300 ciclistas foram às ruas de Cachoeiro comemorar o Dia dos Pais

Na manhã de domingo (13), Dia dos Pais, cerca de 290 pessoas participaram do passeio ciclístico “Pais e Filhos”, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro.

As ruas da cidade ficaram cheias de famílias que aceitaram celebrar a data festiva de modo diferente e saudável, percorrendo um trajeto de 10 km. A concentração, largada e chegada ocorreram na Praça Jerônimo Monteiro.

Os ciclistas seguiram pelo percurso: Beira-Rio até a ponte da Ilha da Luz, em direção às ruas Samuel Levy, Pinheiro Junior e Moreira. Depois, atravessaram a ponte do Arco e retornaram à Praça Jerônimo Monteiro pela rua Vinte e Cinco de Março.

Para encerrar o evento, a Semesp realizou o sorteio de duas bicicletas novas entre os inscritos para o evento. Os vencedores foram Caylanne Gomes Ramos e o pequeno Antônio Carlos Giuliani Maraboti, de 4 anos. Os itens foram cedidos pela loja Pedal de Ouro, parceira da iniciativa.

“Este domingo foi de encontro da família cachoeirense. A presença das crianças, principalmente, emocionou a todos nós. É um evento que entra para a história da nossa cidade”, expressa o secretário de Esporte, Ramon Silveira.

Comemoração solidária

Para confirmar a inscrição no passeio ciclista, os participantes fizeram doação de um litro de leite. Com essa iniciativa, foram arrecadados 150 caixas, que serão encaminhadas para o Banco de Alimentos da Prefeitura e distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social e para instituições sociais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.