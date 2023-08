Rochas ornamentais: atuação feminina cresce e meta é dobrar o número até 2030

A presença de mulheres na mineração tem crescido de forma progressiva a cada ano, seja em cargos de diretoria de empresas até em trabalhos de Marketing e Arquitetura. Hoje, elas respondem por 17% da força de trabalho no setor extrativista do país, segundo Relatório de Indicadores WIMBrasil 2022. Mas a meta da Agenda ESG da Mineração do Brasil é dobrar essa participação feminina até 2030, promovendo a diversidade e a inclusão.



No Espírito Santo, segundo dados de 2021 do Observatório da Indústria, da Findes, elas são 12,6% no segmento. Para o presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, esse ambiente predominantemente masculino, ainda com 84,4% das funções ocupadas por homens no Estado, está mudando aos poucos e de forma ascendente. Ele ressaltou que, em grande parte, essa presença feminina tem se dado pelo processo de sucessão familiar, com a presença delas em cargos de liderança.



Inclusive, um relatório recém-divulgado sobre a representação feminina nos conselhos das 500 maiores mineradoras do mundo, divulgado no jantar anual do Melbourne Mining Club, em Londres, na Inglaterra, reforça essa informação e aponta que mineradoras com mulheres em cargos de direção têm melhor desempenho.



Esse é o caso da empresa Potencial Pedras do Brasil, por exemplo, onde a empresária Mayanne Moreira ocupa o cargo de diretora, em sociedade com o irmão. “Acredito que a igualdade ainda está longe, mas as mulheres com visão de agregar ao setor com certeza terão respeito, admiração e reconhecimento. O sucesso depende apenas do esforço de cada um, independentemente do gênero”, comentou.



Formada em Ciências Contábeis e com MBA em Controladoria e Finanças pela Fucape Business School, ela decidiu entrar para o setor de rochas em 2015. Dos 260 metros quadrados iniciais, hoje a indústria já tem cerca de 8 mil metros quadrados e conta com uma equipe de mais de 70 funcionários. “Como todo negócio, no setor de rochas ornamentais também existem obstáculos, mas com sabedoria, garra, foco e determinação é possível seguir em frente e conquistar o sucesso”, ensinou Mayanne.



Liderando há 7 anos o Marketing da Empório do Mármore, Janine Ardnt também conta que dos seis integrantes da sua equipe, cinco são mulheres. Ela considera que houve progresso em termos de inclusão e representatividade feminina no setor ao longo dos anos. “Precisamos superar as barreiras, pois quanto maior a representatividade, melhores oportunidades virão para as mulheres que ainda ingressarão no mercado”, destaca Janine.



Luciana Mameri é outro exemplo de mulher que já trabalha há mais de 15 anos no setor de rochas ornamentais. No começo, ela atuava no Marketing de empresas mas, atualmente, com a sua segunda graduação em Arquitetura, é especialista na elaboração de projetos arquitetônicos para hospitais.



Este ano, ela vai assinar pela primeira vez um estande na Cachoeiro Stone Fair, que acontece de 22 a 25 de agosto, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. “Ser mulher é um desafio em qualquer setor, ainda mais no de mármore e granito que é, em sua maioria, comandado por homens. A gente precisa lutar mais, provar que é capaz para alcançar o nosso espaço”. A arquiteta destaca, porém, que esse cenário está mudando e que é gratificante ver mulheres ocupando lugares que antes pertenciam apenas aos homens.



Maior feira do setor

Todo esse crescimento da presença feminina no setor de mineração também poderá ser conferido nos próximos dias 22 a 25 de agosto, quando Cachoeiro de Itapemirim sedia mais uma edição da Cachoeiro Stone Fair, reunindo mais de 200 expositores do Brasil e de quatro países (Turquia, China, Espanha e Itália) no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.



Com expectativa de atrair 20 mil pessoas, a feira vai funcionar de terça a sexta-feira, das 14 às 20 horas, com entrada até as 19 horas, reunindo profissionais do setor, como marmoristas, arquitetos, designers, engenheiros, empresários, gestores, distribuidores, compradores, entre outros. A feira é destinada a profissionais do setor e as inscrições podem ser feitas no site www.cachoeirostonefair.com.br.



