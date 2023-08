Romário Vieira confirma que é pré-candidato à reeleição em Iúna

O prefeito de Iúna, Romário Vieira (PP), confirmou que é pré-candidato à reeleição nas eleições municipais do ano que vem. A afirmação foi feita em entrevista ao portal Aqui Notícias, quando também falou sobre possíveis aliados, incluindo aqueles que já estão em seu grupo e outras forças políticas que têm se aproximado.

Romário justifica sua afirmação de que será pré-candidato, colocando que o município tem projetos em desenvolvimento, conforme o que foi planejado para sua gestão, que precisam de continuidade. “Entendemos que, para entregar a cidade da forma que nós desejamos, seria necessário, pelo menos, mais um mandato”, ressalta. “Então eu diria que sou pré-candidato a reeleição”, completa.

Sobre o possível grupo de apoio à sua recondução ao cargo de prefeito de Iúna, Romário Vieira coloca que o processo político é muito dinâmico. “Temos relação com os mesmos partidos da eleição anterior, mas eu diria que nós teremos mais aliados ano que vem, sem dúvida nenhuma, e estaremos mais fortes”, afirma. “Quanto a partidos, isso depende muito dos arranjos estaduais e federais, já que essas coisas mudam, porque mais importante que partidos, são as pessoas, e teremos não só as mesmas, como novas pessoas e grupos importantes que aderiram ao nosso projeto, por acreditar nele”, acrescenta.

Romário Vieira destaca diálogo

Como exemplo de lideranças que podem estar ao seu lado em 2024, Romário destaca o apoio do ex-prefeito e ex-deputado estadual Zé Ramos. Ele esteve em outro palanque na última eleição. “Temos, também, o apoio do ex-vereador Rogério Cesar (atual secretário municipal de Turismo e Cultura) que foi candidato a prefeito na eleição passada”, destaca.

Para Romário Vieira, isso é fruto de diálogo, saber ouvir e acatar ideias. Segundo ele, os resultados que vêm sendo alcançados por sua administração “têm trazido pessoas boas” para seu palanque. Apesar de admitir que existem perdas. “Eu não tenho dúvida de que teremos um grupo muito mais forte que o anterior”, exclama. “Mas também é normal que a gente perca algum companheiro nesse processo, porque talvez nem todo mundo goste desse modelo nosso de governar”, complementa, dizendo que faz um governo de transparência, honestidade e compromisso com a população.

Continuidade de projetos

Falando que sua administração focou em planejamento da cidade para oito anos, Romário Vieira enfatiza a necessidade de continuidade para que se concretize o que foi planejado. “Não adianta fazer um planejamento curto, porque tem efeitos que são de longo prazo e, por isso, temos uma cidade planejada, de forma que seja dada continuidade ao trabalho que vem sendo realizado, seja eu, o prefeito, ou outro”, enfatiza.

Ele destaca que sua administração tem conseguido captar muitos recursos e concretizar diversas realizações. “Então, acredito que nosso mandato está sendo muito bom e, com certeza, vamos entregar uma cidade muito melhor que a cidade que nós recebemos, mas queremos dar continuidade, porque não conseguimos fazer tudo que desejamos ainda”, conclui.