Rua no Alto Novo Parque em meia-pista a partir de segunda-feira (14)

Na próxima segunda-feira (14), a rua José Rosa Machado, localizada no bairro Alto Novo Parque, passará por uma interdição parcial nas proximidades do trevo da Faculdade Multivix.

O bloqueio se faz necessário para permitir a passagem de uma estrutura subterrânea sob a via, que será instalada para obras de drenagem na região.

Durante a execução dos trabalhos, o fluxo de veículos permanecerá em meia-pista, com sistema pare e siga. Para os condutores, a orientação é a de transitar com cautela na área devido à presença de trabalhadores e equipamentos pesados e, se possível, usar rotas alternativas.

A Secretaria Municipal de Obras (Semo) estima que os serviços sejam concluídos até o final da semana. No entanto, a pasta destaca que esse prazo poderá ser ajustado em caso de condições climáticas instáveis no município.

