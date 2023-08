Rua Pedro Dias será interditada a partir desta segunda-feira (7)

Na próxima segunda-feira (7), a rua Pedro Dias, localizada no Centro de Cachoeiro, será temporariamente interditada para veículos em função das obras de pavimentação que serão realizadas na rua Coronel Francisco Braga.

Os trabalhos terão início no trecho próximo ao cruzamento dessas duas vias, o que inviabilizará o acesso dos condutores à avenida Beira Rio por meio da rua Pedro Dias, sendo a rua Eugênio Amorim a principal opção para essa rota durante o período de interdição.

Outra alternativa será seguir pela Linha Vermelha e realizar o contorno pela praça Guilherme Guimarães, mais conhecida como praça dos taxistas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até uma semana. Contudo, a pasta ressalta que o prazo está sujeito a eventuais alterações caso haja instabilidade no clima do município.