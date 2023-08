Ruas de Kennedy recebem ações de combate à violência contra a mulher

A Prefeitura de Presidente Kennedy realizou, nesta segunda-feira (7), uma ação para conscientização e combate a violência contra a mulher.

O evento, promovido pela Secretaria de Assistência Socia, faz parte da campanha nacional do Agosto Lilás, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema.

As atividades foram desenvolvidas na Praça Manoel Fricks Jordão, onde o público recebeu panfletos e informações sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM).

