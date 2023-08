Sábado (19) tem caminhada pelo fim da violência contra a mulher em Cachoeiro

Como parte do cronograma de ações da campanha Agosto Lilás em Cachoeiro, acontece, neste sábado (19), a Marcha das Margaridas, movimento alusivo ao combate à violência doméstica contra as mulheres.

Os participantes partirão da Praça de Fátima, Centro, às 8h, percorrendo ruas no entorno e conscientizando a população sobre a importância do tema da campanha.

A marcha seguirá pelo acesso da avenida Beira Rio à Ponte de Ferro no sentido da rua Capitão Deslandes, retornando à Praça de Fátima pela rua Siqueira Lima.

Antes da caminhada, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) promoverá atividades físicas no preparo dos participantes que vão realizar o percurso.

A Marcha das Margaridas é um movimento que teve início com as mulheres camponesas, clamando pelo fim da violência doméstica no campo. Atualmente, o movimento luta pela erradicação da violência contra a mulher em todos os seus recortes sociais.

“Esperamos a adesão da população para essa que é uma caminhada em prol da vida e da liberdade das mulheres que sofrem violência. Este é um assunto que precisa ser tratado com seriedade e é necessário a união de todos para combater esse mal”, ressalta a secretária municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), Luana Fonseca.

Ações do Agosto Lilás continuam

Após a Marcha das Margaridas, mais ações alusivas ao Agosto Lilás serão realizadas pela Prefeitura de Cachoeiro, com organização da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit).

No dia 28 de agosto, o município receberá o Ônibus Verde, na Praça Jerônimo Monteiro, das 9h às 14h. O projeto, desenvolvido pela Defensoria Pública do Espírito Santo, atua como uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, possibilitando o registro de boletins de ocorrência contra agressões, informações sobre a Lei Maria da Penha, formalização de denúncias e esclarecimento de dúvidas.

No dia 30 de agosto, no auditório da Faculdade de Direito de Cachoeiro (FDCI), a partir das 19h, serão apresentados projetos de lei de dois novos programas sociais para o município. O primeiro é o “Novo Ciclo”, que distribuirá absorventes para adolescentes inscritas no CadÚnico e em situação de vulnerabilidade social, visando combater a Pobreza Menstrual. Já o segundo programa, chamado de “Rosa dos Ventos”, oferecerá aluguel por determinado período de tempo e capacitação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica.

Presenciou ou foi vítima de uma agressão? Denuncie!

É possível realizar denúncias de casos de agressão à mulher por telefone, ou, presencialmente, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro, localizada na rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum.

Canais de denúncia:

180 – Central de Atendimento à Mulher;

197 – Polícia Civil;

190 – Polícia Militar;

(28) 3155-5084 – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Cachoeiro.