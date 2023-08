Saltz Festival anuncia Poze do Rodo como atração de destaque em outubro

Preparem-se para uma dose intensa de ritmo e batidas, pois o Saltz Festival acaba de anunciar mais uma atração que promete levar a energia a outro patamar. Poze do Rodo, um dos maiores fenômenos do gênero de trap e funk, é a mais nova confirmação no incrível lineup do festival, elevando ainda mais as expectativas para um evento que já prometia ser memorável.

Com sua música autêntica e estilo marcante, Poze do Rodo conquistou o coração dos fãs em todo o Brasil. Suas rimas afiadas e batidas contagiantes são uma verdadeira marca registrada, e sua presença de palco cativante transforma cada show em uma experiência única e eletrizante.

O Saltz Festival, que está agendado para o dia 11 de outubro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, promete ser uma celebração da música e da cultura, reunindo alguns dos maiores talentos do cenário musical atual.

A notícia da participação de Poze do Rodo no Saltz Festival foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs, que já estão ansiosos para se entregarem a uma noite de dança, animação e muita vibração. A organização do evento está preparando uma estrutura de som, luz e segurança de alto nível para garantir que os espectadores tenham uma experiência inesquecível.

Além de Poze do Rodo, o festival já havia confirmado outros grandes nomes do cenário musical, como Orochi, Chefin, Borges e Bielzin. Essa combinação de talentos promete criar um ambiente de festa e celebração, onde a música é a protagonista.

Os ingressos para o Saltz Festival estão à venda, e a procura tem sido intensa desde o anúncio das primeiras atrações. Os organizadores recomendam que os interessados garantam seus ingressos o quanto antes, pois a expectativa é de um evento com lotação máxima.

Serviço

Dia 11 de Outubro (Véspera de Feriado) a partir das 21h

Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

www.superticket.com.br/eventos/saltz-festival

Pontos de Vendas Físicos

Place Tech – Shopping sul, 2° piso (Cachoeiro)

LBA Store – Av. Beira-Rio, 373 – Guandú (Cachoeiro)