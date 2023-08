Samarco abre vagas para cursos de capacitação profissional; confira!

A fim de contribuir para a formação das pessoas que moram nos territórios onde a Samarco atua em Minas Gerais e no Espírito Santo, a empresa Samarco abriu, na última segunda-feira (28), vagas para cursos profissionalizantes gratuitos, além de disponibilizar um banco para inscrições de currículos. São 350 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos, além de um banco de inscrições de currículos no endereço https://www.samarco.com/oportunidades/.

O objetivo da ação é contribuir para que a empresa consiga preencher grande parte das 600 vagas que abrirá até julho de 2024 com a força de trabalho das comunidades anfitriãs e priorizando pessoas que pertencem aos grupos minorados.

Esses empregos diretos atendem à demanda para ampliação da capacidade de produção dos atuais 30% para 60% até o primeiro trimestre de 2025. O banco de currículos, destinado para atuação nas unidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, são para cargos de nível operacional, técnico e superior e as inscrições no banco de currículos serão avaliadas pelos próximos 12 meses.

Atualmente, a empresa conta com 12 mil empregados (as) próprios (as) e contratados (as) nos dois Estados. Desse total, cerca de 9 mil atuam em Minas Gerais. “Todos os cadastros para vagas e qualificações serão avaliados e, caso estejam aderentes ao perfil, as pessoas serão convocadas para o processo seletivo.

“O nosso objetivo ao oferecer capacitações para as pessoas residentes das nossas comunidades é que elas possam concorrer às vagas que serão disponibilizadas, reforçando o nosso compromisso de compartilhar valor com os territórios”, afirma a gerente de Atração, Adriana Gomes.

Qualificações gratuitas

Os cursos serão realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Cedtec (Ensino e Soluções Didáticas). O início será em outubro deste ano e podem se inscrever pessoas que moram nos distritos de Águas Claras, Santa Rita Durão, ambos no município de Mariana, e em Antônio Pereira, em Ouro Preto. Já no Espírito Santo podem se inscrever moradores (as) de Anchieta, Guarapari e Piúma.

Dentre os cursos gratuitos a serem ofertados estão o de Mecânica Industrial, Soldador Multiprocesso, Instrumentação Industrial, Técnico de Mineração, Técnico de Automação, Operador de Processo de Mineração, Técnico em Eletrotécnica e Qualificação em Solda. Alguns dos cursos terão turmas exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência.

“Foi muito gratificante fazer o curso de Eletricista Industrial. Foi uma grande ajuda para quem não está trabalhando e até mesmo para quem já trabalha, para melhorar o nosso currículo”, afirma Nayara Godoy, recém-formada no curso de Eletricista Industrial e moradora do distrito de Santa Rita Durão, em Mariana. Em agosto, 35 alunos e alunas daquele distrito concluíram o curso de Eletricista Industrial, uma realização da Samarco em parceria com o Senai.

Van itinerante e plantão no Sine

Para atingir um maior número de pessoas, a Samarco irá disponibilizar uma van que irá passar na zona urbana e em alguns distritos de Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, em Minas Gerais de 5 a 16 de setembro. Já no Espírito Santo a van irá circular entre os dias 18 e 22 de setembro pela cidade de Guarapari, Anchieta (incluindo distrito de Mãe-Bá) e Piúma.

Além da van, a Samarco irá realizar um plantão no Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Mariana, Ouro Preto e Anchieta entre 11 e 20 de setembro. O objetivo será ajudar as pessoas interessadas a se inscreverem no banco de currículos e nas qualificações. Para conferir os dias da van, dos plantões no Sine e sobre os cursos a serem oferecidos acesse: https://www.samarco.com/oportunidades/. Nesse endereço também será possível conferir as vagas que serão oferecidas pela empresa nos próximos 12 meses.