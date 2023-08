Samu abre processo seletivo para contratação de técnico de segurança do trabalho

O Samu 192 está com processo seletivo aberto para profissionais em segurança do trabalho atuarem na unidade.

Para se candidatar, é preciso ser maior de 18 anos, possuir ensino médio completo e curso técnico em segurança do trabalho com registro no Ministério do Trabalho, experiencia profissional mínima de seis meses na função e domínio em informática básica. É desejavél conhecimento no Sistema Sênior, ser proativo e ter bom relacionamento interpessoal e disponibilidade para início imediato.

O regime de trabalho é de Plantão de 12h, com escala de 12h/36h; Horário de trabalho 10h às 22h carga horária de 36h semanais. Salário de R$2.259,57, com ticket R$24,00/plantão.

Os interessandos devem enviar seus curriculos para o email [email protected]