Santa Casa de Cachoeiro está com vagas de emprego abertas, confira!

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim está com vagas abertas para contratação imediata de enfermeiro do trabalho, técnico de informática e psicólogo. Os currículos podem ser cadastrados no site do hospital no link Trabalhe Conosco.

Para a vaga de enfermeiro do trabalho é necessário possuir curso superior em Enfermagem; especialização em Enfermagem do Trabalho; Coren Ativo; Bons conhecimentos sobre rotinas, fluxos e serviços hospitalares. Também é desejável que o candidato possua Pós-graduação em áreas afins.

Para a vaga de psicólogo o candidato precisa ter graduação em Psicologia; licença em Psicologia válida; experiência em trabalho clínico com pacientes; compreensão de diferentes abordagens psicológicas; boa comunicação, escrita e habilidades interpessoais; capacidade de trabalhar sob pressão e grande senso de responsabilidade.

Já para a vaga de técnico de informática o candidato precisa ter Curso Técnico em Informática e experiência na função. Graduação em áreas afins à função será considerado um diferencial.

Além das vagas para contratação imediata, também é possível se candidatar no Banco de Talentos do hospital, que atualmente conta com vagas para técnico de enfermagem, recepcionista, fisioterapeuta, estagiário de técnico de enfermagem, enfermeiro assistencial, copeiro hospitalar e auxiliar de serviços gerais. A Santa Casa tem vagas também para Pessoas Com Deficiência (PCD). TÉ necessário ter ensino médio completo (preferencialmente); Laudo médico recente e, dependendo de algumas vagas, ter CNH pode ser um diferencial.

Entre os benefícios, a Santa Casa oferece refeitório; vale Transporte conforme CLT; desconto em faculdades; convênio farmácia e Assistência Médica.

A Santa Casa oferece grandes oportunidades de desenvolvimento profissional, treinamento contínuo, incentivos financeiros, plano de saúde e outros benefícios.