Secretaria de Saúde leva vacinação antirrábica ao interior de Cachoeiro

No próximo sábado (19), as equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses, que é vinculada à Secretaria de Saúde de Cachoeiro, vão visitar localidades do distrito de Itaoca para vacinação antirrábica de cães e gatos.

Das 8h às 12h, as equipes vão percorrer as áreas rurais nas localidades de Mangueira, Capoeirão, Banca de Areia e comunidades adjacentes, fazendo uma busca ativa por animais domésticos da região. A vacinação é voltada para o que têm a partir de 90 dias de vida.

No último sábado (12), a ação foi realizada nas localidades de Pedra Lisa e Monte Alegre, sendo imunizados 231 animais.

O trabalho de busca ativa em áreas rurais faz parte das estratégias de combate à raiva em Cachoeiro, que também incluem mutirões de imunização na sede do município e nos núcleos urbanos dos distritos. As ações serão realizadas em setembro, com pontos de vacinação em locais como escolas e quadras, para facilitar o acesso ao imunizante.

Vacinação na UVZ e no Gilson Carone

Moradores do Gilson Carone e região podem aproveitar para imunizar seus pets no dia 26 de agosto, quando será realizado a edição do projeto “Saúde mais perto de você” no bairro. A vacinação antirrábica será um dos serviços que serão oferecidos durante a ação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro também lembra que a vacina contra raiva está sempre disponível na UVZ, localizada no bairro Aeroporto. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 7h às 16h. Para o pet receber a dose, é necessário que o responsável, maior de 18 anos, leve seu documento de identificação e o cartão de vacina do bichinho.