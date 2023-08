Segunda (7) é o último dia para conferir as obras na Levino Fanzeres

Em cartaz na Casa da Memória, em Cachoeiro, o X Salão de Artes Levino Fanzeres terá seu último dia de visitação na próxima segunda-feira (7). Das 9h às 15h, o público ainda poderá conferir a mostra e votar na obra que mais gostar. A entrada é franca.

O vencedor do júri popular será revelado durante a noite, às 19h30, em solenidade realizada no próprio local da exposição. Nesse evento, serão oficialmente premiados os três grandes vencedores da mostra competitiva do Salão.

Neste ano, o tema “Arte e meio ambiente – significados e sentidos” inspirou os artistas a submeterem seus trabalhos nas modalidades de pintura, fotografia, escultura e instalação. Ao todo, 20 artistas de diferentes regiões do país participaram da exposição.

A artista Eva Lacerda, de Florianópolis, Santa Catarina, conquistou o primeiro lugar com a obra “Pinturas Móveis – Bosque das Grevíleas”, uma peça composta por 13 discos pintados a óleo.

Em segundo ficou o artista de São Paulo, Maia Luciano, que se destacou com “Reverso”, uma aquarela pintada com pigmentos naturais, utilizando ícones marcados pelo regionalismo.

Já a terceira colocação quem levou foi Rosa Helena, do Rio de Janeiro. Com título de “Resiliência ambiental, até quando?”, a artista transpôs, em óleo sobre tela, uma reflexão sobre a conservação da fauna e flora brasileira.

Ao todo, serão R$ 7,5 mil em prêmios. A vencedora receberá R$ 3.500,00, já o segundo e terceiro lugar serão agraciados com, respectivamente, R$ 2.500,00 e R$ 1.500,00.