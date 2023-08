Segurança na terceira idade: a importância de evitar quedas

As quedas entre os idosos representam um sério desafio para as famílias, uma vez que podem resultar em lesões graves e comprometer a qualidade de vida de quem,muitas vezes, já tem a locomoção comprometida. E os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a participação da população idosa cresceu em todas as grandes regiões, comparado a 2012, o que sugere a atenção ao assunto.

“Pequenos cuidados ou adaptações nos ambientes domésticos podem contribuir para evitar a queda de idosos. Não usar tapetes, manter os móveis espaçados para circulação, não deixar fios expostos, instalar corrimão nos dois lados em escadas, manter banheiros bem iluminados, usar tapetes antiderrapantes na área do banho, entre outras”, recomenda a enfermeira do setor de Promoção de Saúde da Unimed Sul Capixaba Juliana Cremonine.

O tema será abordado em um evento gratuito realizado pela cooperativa para seus clientes nesta quarta-feira, dia 9, às 14h, no auditório da Operadora. A proposta é fornecer orientações e informações sobre os cuidados específicos necessários para evitar quedas nessa fase da vida e contará com a participação de uma enfermeira e uma fisioterapeuta.

A enfermeira explica que com o avanço da idade, a densidade óssea tende a diminuir, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas em quedas. E, por conta do mesmo motivo, a recuperação torna-se um processo mais longo do que o de uma pessoa mais jovem. Além das medidas preventivas para evitar acidentes, é indicado que os idosos façam um acompanhamento regular com um médico.

“Evitar quedas é uma tarefa de toda a família, porque nem sempre o próprio idoso se atenta para os riscos iminentes que estão na própria casa. Não é preciso nenhuma alteração muito radical, apenas estar atento ao que pode gerar perigo. Nestes casos, prevenir é sempre melhor”, completa Juliana.

Confira dicas para adaptar os ambientes e evitar quedas de idosos:

– Não utilize tapetes de tecido ou retalhos;

– Mantenha espaço entre os móveis para circulação

– Mantenha fios de aparelhos próximos às tomadas;

– Se tiver escadas, instale corrimão nos dois lados, coloque fita antiderrapante nos degraus e interruptor de luz no início e fim da escada;

– Coloque proteção em móveis pontiagudos;

– Nos banheiros, aumente a iluminação, use tapetes antiderrapantes, instale barras de apoio próximo ao chuveiro e vaso sanitário;

– Prefira sofás mais altos, firmes e poltronas com braços;

– Evite camas baixas e colchões muito macios;

– Coloque um interruptor ou abajur ao lado da cama ou deixe sempre uma luz acesa durante a noite;

– Em idosos acamados, a cama deve ficar encostada na parede e com grades sempre elevadas;

– Armários da cozinha devem ser de fácil acesso;

– Animais de estimação devem usar coleiras coloridas;

– Somente vestir calças, meias e sapatos sentado;

– Não usar roupas compridas que arrastam no chão, tamancos e chinelos que saem facilmente dos pés ou calçados altos e com solado liso;

– Avalie a necessidade de usar bengala ou andador para melhorar o equilíbrio.