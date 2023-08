Seis alunos de Ibatiba na final da Olimpíada Nacional em História do Brasil

O grupo de estudantes de Ibatiba é finalista na Olimpíada Nacional em História do Brasil, na qual a final acontece neste fim de semana, 26 e 27 de agosto, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em São Paulo.

No total, 340 equipes participarão da final, onde serão entregues medalhas de ouro, de prata e de bronze, além de medalha de honra ao mérito.

Estudantes de Ibatiba já participaram de 11 edições da Olimpíada, chegando na final de oito delas.

O Presidente da Câmara Municipal Fernando Vieira de Souza e o vereador João Pedro Carvalho Rocha entregaram Votos de Louvor aos alunos do IFES Campus Ibatiba, Eduardo Rodrigues Goularte, Gabriel Mendes Sousa, Maria Beatriz Guilherme Muniz, Andressa Melo da Costa, Maria Eduarda Costa Carastro, Werik Pontes Silveira e o professor Plínio Ferreira Guimarães.

