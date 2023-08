Seis ruas do bairro Rui Pinto Bandeira serão pavimentadas

A noite de quarta-feira (23) foi muito especial para os moradores do Morro do Cigano, localizado no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro. A Prefeitura autorizou o início das obras de pavimentação em seis ruas da região.

Na cerimônia de assinatura da ordem de serviço, que foi realizada no local e acompanhada por diversas autoridades e de residentes do bairro, foram anunciadas as vias contempladas: Pedro Fernandes Pereira, Lidibarti, Nelson Lopes Pinheiro, José Afonso de Miranda, Antônio Gonçalves dos Santos e Italina Pancini Silvério (também receberá intervenções de drenagem).

O presidente da Associação de moradores do Rui Pinto Bandeira, Geraldo Fernandes, agradeceu à gestão municipal pelo empenho em atender ao apelo da comunidade.

“Estamos em festa! Hoje é um dia muito especial para nós. Esse anúncio é algo que os moradores esperam há muito tempo. As obras de pavimentação vão mudar a realidade das pessoas do Morro do Cigano, trazendo dignidade e melhoria da qualidade de vida”, salientou.

Nas obras, serão investidos mais de R$ 2,4 milhões. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), as melhorias contemplarão uma extensão de 1,2 quilometro. O prazo de conclusão é de 120 dias.

Nos trabalhos, será utilizado o concreto, revestimento com maior resistência ao tráfego pesado, durabilidade, menor necessidade de manutenção e que proporciona uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

Em sua fala, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, explicou que as obras do Rui Pinto Bandeira compõem o pacote de infraestrutura urbana de R$ 44,7 milhões, que está beneficiando mais 80 ruas do município, com recursos de operação de crédito.

“Para conseguirmos esse recurso, foi preciso, primeiramente, colocar a casa em ordem. Com muito trabalho, estabelecemos uma gestão fiscal responsável e eficiente, e isso nos abriu portas para obter essa verba, que está sendo utilizada para melhorar a vida de pessoas. Aos poucos, com seriedade e responsabilidade, temos transformado a realidade dos moradores de regiões que, há anos, sofriam e que, agora, estão sonhando com um futuro melhor”, completou.