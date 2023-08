Selita planeja retomar produção de leite em pó até 22 de outubro

A Selita poderá voltar a fabricar leite em pó. Técnicos vindos da Argentina estiveram em Cachoeiro de Itapemirim reparando a torre da nova fábrica. O objetivo é que o equipamento esteja reestabelecido até 22 de outubro, quando a cooperativa completa 85 anos, segundo o colunista Abdo Filho (A Gazeta) divulgou nesta terça-feira (01).

LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA CONEXÃO SAFRA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.