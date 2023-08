Senac ES e Semdes capacitam jovens da Apae de Cachoeiro

Uma parceria entre o Senac-ES e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), por meio do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho), realizou uma formação destinada a jovens com deficiência ou em situação de vulnerabilidade social na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no dias 16 e 17 de agosto, em Cachoeiro de Itapemirim.

Foram disponibilizadas 20 vagas para pessoas com deficiência assistidas pela Apae ou registradas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. Com o objetivo de incentivar o empreendedorismo local, oferecer qualificação e gerar novas oportunidades, a oficina ministrada pelo Senac-ES ensinou aos alunos o preparo de sanduíches práticos para a comercialização.

O Gerente da Unidade de Educação Profissional do Senac em Cachoeiro de Itapemirim, Walber dos Santos, destacou a importância da parceria entre o Senac e as instituições locais. “Esta parceria reforçou o compromisso conjunto de enriquecer a vida daqueles que enfrentam desafios únicos, identificando o potencial inexplorado desses indivíduos para contribuir significativamente para a sociedade”, afirmou.

A participação da instituição nessa iniciativa foi positiva e apresentou um resultado valioso. “Com um total de 20 vagas disponíveis para a formação, essa colaboração impactante contribuiu positivamente a trajetória dos participantes, com capacitação para um futuro profissional brilhante e independente”, concluiu Walber.

A busca por um futuro mais inclusivo é um esforço coletivo, e a participação do Senac-ES reforça o compromisso da instituição como um exemplo inspirador de quem apoia uma educação acessível e inclusiva para todos.