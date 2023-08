Senai abre mais de 500 vagas para cursos gratuitos de qualificação

O Senai ES está com uma oportunidade única para quem quer fazer uma qualificação profissional e se preparar para o mercado de trabalho em até quatro meses. São 517 vagas abertas para cursos gratuitos, presenciais e a distância (EaD), em todas as unidades do Espírito Santo, com início das aulas em 14 de agosto.

“Gerar oportunidades para que as pessoas consigam se qualificar e, assim, aumentar as chances de ingressar no mercado de trabalho. É com esse objetivo que o Senai oferece iniciativas como essa, para que vidas sejam transformadas e, em paralelo, gere mão de obra qualificada para atender as demandas da indústria, contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, afirma Aline Fernades, gerente de Educação Profissional do Senai ES.

As inscrições já estão abertas e são destinadas a pessoas de baixa renda. São capacitações profissionais voltadas à iniciação – destinada a jovens e adultos que estão começando no mercado de trabalho, e continuada – quem quer se qualificar mais.

As vagas serão ofertadas nas unidades do Senai ES: Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

São oportunidades para cursos de: Desenhista Mecânico, Almoxarife, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Assistente de Planejamento, Programação e Controle da Produção, Assistente de Logística, Instalador Hidráulico, Mecânico de Freios, Suspensão e Direção de Veículos Leves, Montador e Reparador de Computadores, Confeiteiro, Plataformista, Pedreiro de Alvenaria, Costureiro Industrial do Vestuário – Tecido Malha, Montador de Veículos Automotores, Eletricista Instalador Residencial, Ajustador Mecânico, Assistente de Controle de Qualidade, Desenhista Mecânico, Instalação de Gesso Acartonado, Montador de Móveis, Gesseiro, Auxiliar de Cozinheiro, Comandos Elétricos Industriais, Assistente Administrativo, Programador de Sistemas, Operador de Computador, Assistente de Controle de Qualidade.

A matrícula do candidato poderá ser realizada de forma presencial na unidade Senai de interesse ou on-line no endereço eletrônico: https://loja.senaies.com.br/ (localizar o curso de Qualificação Profissional em que deseja se matricular, e clicar em “Matricule-se”).

Endereço das Unidades:

Senai Cachoeiro

Rua Jones dos Santos Neves, nº 975, Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim/ES

Tel: (28) 3515-2150

Senai Vila Velha

Rodovia Darly Santos, 2655, Polo Empresarial Novo México, Vila Velha/ES

Tel: (27) 3399-5812

Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2235, Bento Ferreira, Vitória/ES

Tel: (27) 3334-5201

Senai Serra

Avenida Paulo Miguel Bohomoletz, nº 520, Civit I, Serra/ES

Tel: (27) 3298-7800

Senai Aracruz

Avenida Epifânio Pontin, nº 985, Vila Nova, Aracruz/ ES

Tel: (27) 3256-9950

Senai Colatina

Rodovia Gether Lopes de Farias, Nº175, São Silvano, Colatina/ES

Tel: (27) 3770-5301

Senai Linhares

Avenida Filogônio Peixoto, nº 728, Aviso, Linhares/ES

Tel: (27) 3264-1310

Senai São Mateus

Avenida Dom José Dalvit, nº 100, Santo Antonio, São Mateus/ES

Tel: (27) 3767-9343