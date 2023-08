Serviço Família Acolhedora comemora 1 ano em Cachoeiro; saiba como participar

Nesta sexta-feira (18), Cachoeiro comemorou um ano da implementação do serviço Família Acolhedora com uma ação informativa na praça Jerônimo Monteiro.

Na ocasião, os profissionais explicaram sobre o serviço, que visa amparar crianças e adolescentes que são temporariamente afastados dos pais em razão de medidas protetivas. Informações sobre o funcionamento, quem pode se candidatar ao acolhimento, bem como documentos e requisitos necessários também foram repassadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), o movimento provocou o interesse de pessoas, com as quais a gerência do Serviço entrará em contato para o cadastro de avaliação.

Atualmente, em Cachoeiro, cinco famílias estão habilitadas no Família Acolhedora. Outras duas estão em processo de habilitação.

As pessoas cadastradas no Família Acolhedora recebem em suas casas a criança ou o adolescente e assumem diversas responsabilidades, como cuidar da saúde, da educação e proporcionar, ao acolhido, vida em comunidade e convivência familiar.

A secretária da Semdes, Márcia Bezerra, reforça a relevância do serviço.

“O Família Acolhedora é uma política social de extrema importância e muitas pessoas não a conhecem. Com essa ação, comemoramos um ano de trabalho e, ao mesmo tempo, informamos a mais pessoas sobre ela”, salienta.

Como participar

Quem estiver interessado em se inscrever no Família Acolhedora pode procurar a sede do serviço, situada à rua 25 de Março, nº 181, Centro, das 8h às 17h, e acionar a equipe de referência.

As inscrições passam por um processo de seleção com entrevistas, encontros de capacitação e visitas domiciliares, realizado pela equipe da Semdes. O objetivo é avaliar se a família está apta a acolher a criança.

Quem pode se tornar uma Família Acolhedora?

Poderão participar do Família Acolhedora pessoas maiores de idade que tenham, pelo menos, 16 anos a mais que a criança a ser acolhida, e que preencha os seguintes requisitos:

– Residir em Cachoeiro, com tempo comprovado de, no mínimo, 2 anos;

– Apresentar os documentos solicitados pela equipe técnica do serviço;

– Ter boas condições de saúde física e mental;

– Ter tempo disponível para a criança e/ou adolescente; capacidade de dar afeto e relação familiar harmoniosa;

– Ter parecer psicossocial favorável emitido pela equipe técnica do Serviço;

– Estarem todos os membros da família em comum acordo com o acolhimento;

– Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção, apresentando declaração emitida pelo órgão competente;

– Nenhum membro da família pode ter dependência de substâncias psicoativas.