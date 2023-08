Servidores municipais participam de evento sobre ética e integridade

A Controladoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim (CGM) está realizando uma série de eventos para divulgar, aos servidores municipais, o Programa de Integridade – Integra Cachoeiro e a nova versão da Cartilha do Código de Ética, que foi atualizada em maio deste ano.

Na última segunda-feira (14), foi a vez dos servidores da Secretaria Municipal de Educação (Seme) participarem da iniciativa.

Na ocasião, a equipe da CGM apresentou, detalhadamente, os principais aspectos de ambos os documentos, que visam fortalecer a cultura de integridade, prevenção e combate à corrupção, além de assegurar a conformidade das atividades municipais com as legislações e regulamentos vigentes.

Presentes no auditório da Seme, onde o evento foi realizado, o prefeito Victor Coelho e a Controladora Geral em exercício, Kédyma Marques, destacaram a importância de familiarizar os servidores com as diretrizes voltadas para a promoção da conduta ética em todas as esferas da administração municipal.

“Tanto o Programa de Integridade como a Cartilha do Código de Ética representam uma abordagem abrangente que visa criar uma cultura organizacional na qual a integridade seja valorizada e praticada por todos. Queremos que cada servidor se sinta parte ativa desse processo, contribuindo para a construção de um ambiente de trabalho ético e transparente”, afirmou a controladora.

“A ética é o alicerce de qualquer sociedade justa e funcional. Ela molda nossas escolhas, nossos valores e nossos comportamentos. No âmbito do serviço público, a ética não é apenas uma escolha, mas uma obrigação que temos para com os cidadãos que confiam em nossa capacidade de agir e defender seus interesses”, destacou o prefeito.

De acordo com a CGM, mais ações dessa natureza estão previstas para serem realizadas em outros setores da administração municipal, ainda neste mês.

Na sessão “Ética e Integridade” do Portal da Transparência da Prefeitura (transparencia.cachoeiro.es.gov.br), o cidadão pode conferir a íntegra dos dois documentos.