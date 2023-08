Setor de serviços puxa geração de empregos no ES

O mercado de trabalho formal do Espírito Santo seguiu em crescimento e somou quase 30 mil postos de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre de 2023. O setor de serviços foi o grande responsável pelo resultado, criando 12.249 vagas de emprego no período. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O tratamento e a análise dos dados do Espírito Santo são realizados pela Assessoria Econômica da Fecomércio-ES, entidade que integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Foi registrado no Espírito Santo um saldo líquido positivo entre admissões e demissões de 636 empregos em junho de 2023. Esse resultado foi movimento de 42.581 admissões, que na comparação com o mês anterior foram 21% menores contra 41.945 demissões, sendo 4% acima. Com esse resultado, o primeiro semestre de 2023 somou a geração de 29.791 postos de trabalho com carteira assinada.

Todos os setores tiveram resultados positivos no acumulado dos seis primeiros meses do ano: serviços (+12.24), construção civil (+5.773), agropecuária (+5.293), indústria (+4.334) e comércio (+2.142).

O saldo líquido entre admissões e demissões no mês de junho foi positivo para quatro dos cinco setores: serviços (+2.043), comércio (+936), construção civil (+797) e indústria (+765). O setor de agropecuária teve queda (-3.905).

Na análise da Fecomércio-ES, após a significativa geração de empregos em maio, o resultado do mês de junho foi mais tímido, mas ainda assim manteve a trajetória crescente. No acumulado dos seis primeiros meses do ano de 2023 o Espírito Santo acumulou a criação de quase 29.791 mil empregos com carteira assinada, um ritmo 12% menor que no mesmo período em 2022.

Como esperado, segundo a Federação, o ritmo forte do mês de maio foi pontual, devido a sazonalidade da agropecuária. Por outro lado, o segundo semestre guarda importantes datas comemorativas que deverão movimentar a economia como um todo.

Fecomércio-ES

