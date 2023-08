Sextou! Confira a programação para o fim de semana no Sul do ES

Que tal curtir um fim de semana com a família e os amigos?! A programação está recheada de atrações e quem gosta de pagode, vai poder poder aproveitar nesta sexta-feira (18), o ‘Grupo Benzadeus’ que vai garantir a diversão completa da noite na terceira edição do evento “Vem pro Salseiro” no Gordinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (18)

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Valdir Silveira – a partir das 20h30

Bailão do Mazinho – Cachoeiro

Show com Os Magnatas – a partir das 22h

Markin Gava

Os Boys do Cabaré

Ledson Pereira

Nicky Magnata

Joziel Rodrigues

Beijo com Mel

Jakin Soares

Zé Naldo

Mário Sanfoneiro

Garotos da Pegada

Banzai Pub e Studio – Marataízes

Show com Davi Scaramussa – a partir das 21h

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Show ao vivo com Renata Arcobelli – a partir das 19h30

Sextou na Praça do BNH de cima – Cachoeiro

O show é com o grupo Fina Raiz, que animará a noite com músicas de Cartola, Martinho da Vila, Dona Ivone Lara, Benito di Paula, grupo Fundo de Quintal, Jorge Aragão e Zeca Pagodinho – a partir das 20h

Gordinho – Cachoeiro

Vem pro Salseiro!

Shows com o grupo Benzadeus, KN de Vila Velha e Glauco DJ Residente – a partir das 22h

Os ingressos estão disponíveis para compra e serão vendidos na portaria do evento.

Ingressos disponíveis no site LeBillet (clique aqui)

Boteco Mister Pig – Cachoeiro

Show com Samir Carim – a partir das 20h30

Sábado (19)

Boteco do Caranguejo – Cachoeiro

Show com Bruno Golçalves – a partir das 23h30

Gordinho – Cachoeiro

Nosso Rolê – a partir das 22h

Shows com Isaque Gomes, Pedro Schmid, Flávio Junior, Wendel WB e Koisa Nossa

Verdinho Bar Universitário – Cachoeiro

*Entrada R$ 15 meia e R$ 30 inteira

É o Fluxo – a partir das 22h

Show com DJ GCL du Martins, DJ Tedson Sabino, DJ Kauan Sheik, DJ Samuka, DJ Boka

Banzai Pub e Studio – Marataízes

Show com Renato Rio Blues – a partir das 21h

Elit Pub – Cachoeiro

*Promocional R$ 20 – (28)99881-7946

After Taça de Odin com DJ Rahyan Neves, Flavio Junior, Zanette e Deejay Neves – a partir das 22h

Bar Bom Gosto Food Club – Cachoeiro

Show ao vivo com Dibutuca – a partir das 19h30

Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 1

Elementos 2D

Todos os Dias – 15h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Oppenheimer 2D

Todos os Dias – 17h45 (Dublado)

Besouro Azul 2D

Todos os Dias – 21h00 (Legendado)

Sala 02

Besouro Azul 2D

Todos os Dias – 16h00 – Todos pagam meia entrada

Todos os Dias – 18h30 21h15 (Dublado)

Sala 03

Gatos no Museu 2D

Todos os Dias – 15h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Megatubarão 2 – 3D

Todos os Dias – 17h00 (Dublado)

Fale Comigo 2D

Todos os Dias – 19h15 21h00 (Dublado)

Sala 04

Barbie 2D

Todos os Dias – 15h15 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Oppenheimer 2D

Todos os Dias – 17h30 (Legendado)

Tempos de Barbárie – Ato 1: Terapia da Vingança 2D

Todos os Dias – 20h45 (Nacional)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Gatos no Museu 2D

Sábado e Domingo – 15h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Barbie 2D

Todos os Dias – 16h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Fale Comigo 2D

Todos os Dias – 19h00 20h45 (Dublado)

Sala 02

Besouro Azul 2D

Todos os Dias – 16h00 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Todos os Dias – 18h30 21h15 (Dublado)

Sala 03

Gatos no Museu 2D

SESSÃO AZUL – DOMINGO 20/08 14h00 (Dublado)

PREÇO ÚNICO R$ 10,00

Elementos 3D

Todos os Dias – 15h45 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Megatubarão 2 3D

Todos os Dias – 18h00 (Dublado)

Oppenheimer 2D

Todos os Dias – 20h20 (Dublado)