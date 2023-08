Sextou! Confira as atrações para curtir o fim de semana no Sul do ES

O fim de semana chegou e a programação está completa de atrações para curtir no Sul do Estado. Na agenda cultural desta semana, o destaque é o evento ‘CachoeiRock’, que terá como principal atração CPM 22, além de bandas com artistas incríveis. O show acontece no The Place Belas Artes, em Cachoeiro de Itapemirim.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (11)

Boteco do Caranguejo

Karaoke Night com Thiago Demartini – a partir das 20h30

Elit Pub – Perigos Noturnos

Atrações com Wesley Santos, DJ Samuka, DJ Neves e DJ Rahyan Neves

47° ExpoAgro de Alegre

Parque de Exposições “Geraldo Santos”

7h – 3° Ordenha do Concurso Leiteiro

19h – 4° Ordenha do Concurso Leiteiro

20h30 – abertura oficial da 47° ExpoAgro e Rodeio Profissional TR Produções

22h30 – show com Luiza Andrade

0h30 – show com a dupla Júnior e Gustavo

6° Apaexonados pelo Rock – APAE de Guaçuí

Banda Disnomia Rock 80, 90 e banda Love Kills, cover de Ramones – a partir das 20h

A entrada será um produto de limpeza + R$ 5,00 e os ingressos serão vendidos no local do evento

21° Festa do Rodeio de Venda Nova do Imigrante

*Entrada: R$ 10,00

19h – Abertura dos portões

19h30 – Show com Weliton Viana

20h30 – Rodeio

22h30 – Show com João Neto e Frederico

00h – Show com Beijo com Mel

Sábado (12)

Gordinho

Pagode Preguiça – a partir das 22h

Carla Roberta, Herlon, Flávio Junior, Art Samba e Koisa Nossa

Linus e Casa da Prata Restaurante, em Guaçuí

Flash Back com ABBA Majestat e Bee Gees Way anos 70, 80 e 90 – a partir das 22h

DJ Manux agitando a noite toda

Arraiá da Comunidade de Santo Amaro – Muniz Freire

Quadrilha animada pela comunidade – a partir das 20h

Forró com trio Chocomel

Festival de Jacu – Burarama

8h – Futebol Master Fluminense de Jacu x Master Geração 70/80

10h – Futebol Seleção Sul Capixaba x Seleção Região do Caparaó

12h – Confraternização dos Veteranos com show de Jessé Pimenta

14h30 – Leilão de bezerros e várias prendas

21h – Show Universitário com Elzo Fontoura

23h – Show com Felipe Alves

0h – Show de forró com atração Nacional Beijo Apimentado direto da Bahia

2h – Forró com Odair de Paula

CachoeiRock – The Place Belas Artes

Show com CPM 22 – a partir das 20h

Bandas Herbocineticas, B Melão, Capital Secreta e Os Peludão – a partir das 21h

Verdinho bar Universitário

Shows com Caio Monteiro, Jess, Slow Sense, Hacc, Rodrigo Mag, Mar – a partir das 22h

47° ExpoAgro de Alegre

Parque de Exposições “Geraldo Santos”

7h – 5° Ordenha do Concurso Leiteiro

14h30 – Desfile Cívico Escolar

19h – Última Ordenha do Concurso Leiteiro

20h30 – Premiação do Concurso Leiteiro

21h – Rodeio Profissional TR Produções

23h – show com a banda Comichão

0h30 – Show Nacional com Lucas Lucco

21° Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante

*Entrada: R$ 10 antecipado, R$ 20 na hora

19h – Abertura dos portões

20h – Show com os Carreteiros

22h – Rodeio

23h30 – Show com Matheus Fernandes

01h00 – Show com Michele Freire

Domingo (13)

Festival de Jacu – Burarama

10h – Santa Missa Celebrada pelo Padre Enildo, animada pela Comunidade Santa Bárbara de Campos Elízios

11h30 – Almoço comunitário com show ao vivo de Marquinho Macedo

12h – Chagada de Cavaleiros, Trilheiros e Ciclistas

13h – Moda de Viola Raiz com Sergio Dalvi e Irmãos Brambila

15h – Homenagem aos filhos da Terra

15h30 – Show Universitário com Márcio Pedrazi

17h – Show Nacional de Bia Socek, Garotos Tradição e participação do cantor Nacional Gringo Violeiro

19h30 – Show com Markin Gava e Marú

47° ExpoAgro de Alegre

Parque de Exposições “Geraldo Santos”

8h – 2° Corrida da Penha (Largada e Chegada na Praça 6 de Janeiro)

20h30 – Encerramento do Rodeio Profissional TR Produções

22h – Show com Alemão do Forró

0h – Show com DJ Allan Massini

21° Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante

*Entrada gratuita

14h – Abertura dos portões

14h30 – Show com gang Brasil

16h30 – Sorteio Beneficente ao Hospital Padre Máximo e Apae

18h – Rodeio

20h30 – Show com Bruno e Barreto

22h – Show com Bredes

Passeio ciclístico “Pais e Filhos”, em Cachoeiro

Percurso 5 km, com saída da Praça Jerônimo Monteiro – a partir das 8h

Sorteio de duas bicicletas

Inscrição Solidária com 1 litro de leite que será doado para o banco de alimentos

Confira a programação dos cinemas em Cachoeiro!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 1

Elementos 2D

Sábado e Domingo – 14h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada

Oppenheimer 2D

Todos os Dias – 16h45 (Dublado)

Todos os Dias – 20h15 (Legendado)

Sala 2

Barbie 2D

Sábado e Domingo – 15h45 (Dublado)

Todos os Dias – 18h15 20h45 (Dublado)

Sala 03

Missão: Impossivel – Acerto de Contas Parte 1 – 2D

Sábado e Domingo – 15h15 (Dublado) – Todos pagam meia

Megatubarão 2 – 3D

Todos os Dias – 18h30 21h00 (Dublado)

Sala 04

Gatos no Museu 2D

Todos os Dias – 16h00 17h45 (Dublado)

O Convento 2D

Todos os Dias – 19h30 (Dublado)

Todos os Dias – 21h15 (Legendado)

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Barbie 2D

Sábado e Domingo – 16h00 (Dublado)

Todos os Dias – 18h20 (Dublado)

Oppenheimer 2D

Todos os Dias – 20h30 (Dublado)

Sala 02

A Pequena Sereia 3D

Sábado e Domingo – 15h15 (Dublado) – Todos pagam meia

Megatubarão 2 – 3D

Todos os Dias – 18h00 20h15 (Dublado)

Sala 03

Elementos 3D

Sábado e Domingo – 15h15 (Dublado) – Todos pagam meia

Gatos no Museu 2D

Todos os dias – 17h30 (Dublado)

O Convento 2D

Todos os dias – 19h15 21h00 (Dublado)