Sextou! Confira as atrações para curtir o fim de semana no Sul do ES

O fim de semana promete ser de muito agito e com várias atrações no Sul do Estado. Na agenda cultural desta semana, o destaque é o evento ‘O Bero faz a festa’, que terá como principal atração o rapper Teto, além de um time de artistas incríveis. O show acontece no Gordinho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Confira a agenda completa!

Sexta-feira (4)

Bailão do Mazinho

Forró de Sexta – a partir das 23h

Os Magnatas, Joziel Rodrigues, Zé Naldo + Mario Sanfoneiro

Shows de samba na Praça do Aquidaban, em Cachoeiro

Grupo Os Maiorais do Samba – a partir das 20h

Festa do Morango 2023 – Domingos Martins

Show com Irmãos Valle – a partir das 19h30

Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango

Show com Os Carreteiros

Sábado (5)

Gordinho Cachoeiro

‘Bero faz a festa’ – a partir das 22h

Com LD da Favelinha, Wendel WB, Beleite, Fabrício V e Mc Pedro Chielo.

Compre online AQUI

Praça do Ginásio de Esportes – Feira de Arte e Sabor

Paula e Lavínia – a partir das 18h

Festa do Morango 2023 – Domingos Martins

Almoço típico – a partir das 11h

Show com Leandro Bellumat

Apresentação do grupo de dança Rheinland

Apresentação banda cultural Martinense

Corte da torta gigante

Apresentação com a banda Xiru do Sul

Pausa técnica

Reabertura dos Portões

Show com Clube Big Beatles

Show com Filipe Fantin

Show com Som e Cia Produções Musicais

Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (6)

Festa do Morango 2023 – Domingos Martins

Missa na Igreja Matriz – a partir das 8h

Abertura dos portões

Moda de viola com Marcos Brusco

Almoço típico

Apresentação do grupo de dança Berdfreunde

Show com Leandro Bellumat

Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe

Corte da torta gigante

Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

Show com Eder de Oliveira

Encerramento da festa

Confira a programação dos cinemas em Cachoeiro!

Cine Unimed – Shopping Sul

Sala 01

Oppenheimer 2D

Todos os Dias – 16h45 (Dublado)

Todos os Dias – 20h15 (Legendado)

Sala 02

Barbie 2D

Todos os dias – 15h45 18h15 20h45 (Dublado)

Sala 03

Megatubarão 2 3D

Todos os dias – 16h20 18h45 21h10 (Dublado)

Sala 04

Elementos 2D

Todos os dias – 15h30 (Dublado) – Todos pagam meia entrada.

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1 – 2D

Todos os dias – 17h45 (Dublado) – Todos pagam meia-entrada

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Barbie 2D

Todos os dias – 16h00 18h20 20h45 – (Dublado)

Sala 02

Megatubarão 2 – 3D

Todos os dias – 16h20 18h45 21h10 (Dublado)

Sala 03

A Pequena Sereia 3D

Sábado e Domingo – 15h00 (Dublado) – Todos pagam meia-entrada.

Elementos 3D

Todos os dias – 17h50 (Dublado) – Todos pagam meia-entrada.

Oppenheimer 2D

Todos os dias – 20h15 (Dublado)